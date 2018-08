Inbrekers aan de haal met antieken deurknoppen 02 augustus 2018

In de Warande in Gavere zijn inbrekers dinsdag een woning binnen gedrongen door achteraan een raam kapot te slaan.





Ze brachten verschillende vernielingen aan, maar gingen uiteindelijk enkel aan de haal met antieken deurknoppen. De politie is een onderzoek gestart. (TVR)