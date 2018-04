Hulp bij invullen belastingaangifte 05 april 2018

De gemeente Gavere en FOD Financiën organiseren op woensdagen 9 en 30 mei zitdagen waarop men je aangifteformulier voor je personenbelastingen helpt invullen. De zitdagen vinden plaats in het administratief centrum en dit van 13 tot 16 uur. Wie hulp wil bij het invullen van zijn of haar belastingaangifte maakt best tijdig een afspraak op het nummer 09/389.29.00. Je kan zelf kiezen welke dag je langsgaat, maar niet om welk uur. Per afspraak kan maar één aangifte worden ingevuld. (TVR)