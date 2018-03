Hugo Leroy bijt in stof na aankoop OCMW-grond 16 maart 2018

03u07 0 Gavere De verkoop van een stuk grond van het Gaverse OCMW aan toenmalig burgemeester Hugo Leroy werd nu ook door het hof van beroep nietig verklaard vanwege belangenvermenging. "Ik wou enkel goed doen voor de Gaverse bevolking, maar dat is duidelijk mislukt", reageert Leroy.

Leroy kocht in 2010 voor zo'n 20.000 euro een stuk grond aan in de Pontweg in Asper en verkocht die niet veel later met winst door aan een projectontwikkelaar. Leroy was toen nog burgemeester en daardoor ook op de hoogte dat de grond zou verkaveld worden. Al snel was er dan ook sprake van belangenvermenging. Er werd daarom klacht ingediend tegen Leroy, maar die beweerde toen dat het zijn echtgenote was die de grond kocht.





In beroep

De verkoop werd in 2016 door de rechtbank van eerste aanleg vernietigd. Er werd tegen dit vonnis beroep aangetekend, maar het hof van beroep besloot nu in zijn arrest eveneens tot de absolute nietigheid van de verkoop. Het OCMW wordt daardoor opnieuw eigenaar van het verkochte perceel. Nu wordt ook beweerd dat de hele heisa één van de redenen is waarom Leroy twee jaren geleden afstand deed van zijn burgemeesterssjerp. Dit samen met zijn omstreden uitspraken over wapens. "Zowel de gouverneur als minister Homans zetten hem toen onder druk om af te treden", klinkt het uit diverse politieke hoeken.





Dat laatste wordt door Leroy zelf met klem ontkend. "Ik heb altijd gezegd dat ik op mijn 75e een stap opzij zou zetten. Ik trek mij ook niks aan van wat ze in Gent of Brussel zeggen", aldus Leroy die in oktober de kartellijst van Gavere Durft en N-VA zal duwen. "Ik kocht de grond trouwens met goede intenties aan. Er werd maar 8.000 euro gevraagd voor 1.000 vierkante meter. Ik wou het OCMW en zo de Gaverse bevolking steunen en heb een pak meer geboden. Ik heb geprobeerd goed te doen voor de Gaverse bevolking, maar dat is duidelijk mislukt." (TVR)