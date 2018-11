Herstelling Grotenbroekstraat duurt twee maanden, maar verkeer kan altijd over één weghelft door Gemeente laat gebarsten betonplaten van het wegdek vervangen.

Kostprijs: 160.000 euro Ronny De Coster

15 november 2018

14u09

Bron: Eigen berichtgeving 0 Gavere De gemeente Gavere zet een aannemer aan het werk om het wegdek van de Grotenbroekstraat in Semmerzake te vernieuwen. De werkzaamheden starten volgende week woensdag 21 november en zullen twee maanden duren. “Verkeer zal altijd door kunnen”, garandeert Tanja Eeckhout (Open Vld-VOG), schepen van Openbare Werken.

Bewoners van de Grotenbroekstraat, de verbinding tussen de Aalbroekstraat en de Grenadierslaan in Semmerzake, klagen er langer over dat losliggende betonplaten van het wegdek trillingen en lawaaihinder veroorzaken.

Werken in 4 fasen

“Vooral in de buurt van de steenbakkerssite is het wegdek in slechte staat”, weet Tanja Eeckhout, schepen van Openbare Werken.

“De aannemer vervangt alle gescheurde en gebarsten platen. De werkzaamheden verlopen in vier fasen: eerst komt aan één kant een stuk van de weg aan bod, dan een tweede en daarna gebeurt ook de herstelling van de andere weghelft in twee fasen. De werkzaamheden beginnen volgende week en zullen pas midden januari af zijn. Dat komt door het gefaseerd werken. Maar het grote voordeel daarvan is wel, dat er in de Grotenbroekstraat altijd verkeer mogelijk zal blijven: er komen verkeerslichten om de doorgang te regelen. Alleen zwaar verkeer (vanaf 3,5 ton) zal moeten omrijden via de Grenadierslaan”, voorziet de schepen.

De herstelling van de Grotenbroekstraat zal de gemeente 160.000 euro kosten.