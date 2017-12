Hermitage treedt op bij fans thuis 02u43 0 Foto Thomas Vandewalle De groep Hermitage speelde in een caravan op de oprit van Nicole en Filip.

De Gentse muziekgroep Hermitage trad gisteravond op in de Vluchtenboerstraat in Gavere. Daar parkeerden ze hun caravan op de oprit van Nicole Versavel en Filip Vandendriessche die tot voor kort krantenwinkel 't Fonteintje op de Markt uitbaatten. De kleinkunstgroep had via Facebook laten weten dat fans hen konden uitnodigen voor een concert op de oprit. "We twijfelden geen seconde", glimlacht Nicole. "We zijn al jaren grote fan en gaan dan ook vaak naar hun concerten kijken. Fantastisch om ze hier nu bij ons thuis te zien en horen spelen. Om het nog wat gezelliger te maken, zijn er alvast wat vuurkorven en glühwein voorzien." De groep zelf was zichtbaar dankbaar voor de warme ontvangst. (TVR)