Grote winkel en twintig ruime appartementen in toren Leroy Ronny De Coster

30 januari 2019

18u29 0 Gavere Het gebouw van het verlaten graanbedrijf Leroy aan het station in Asper begint aan een nieuw leven. Broers Hendrik en Bert De Keukeleire van de bvba De Goaverse Statie verbouwen de robuuste silotoren tot een grote winkel en twintig ruime appartementen. Het project krijgt ook een eigen parkeerterrein. “Wat nu een kankerplek is, zal een uniek woon- en winkelproject worden”, kondigen ze aan.

In de volksmond staat de voormalige graanmaalderij aan het station van Asper bekend als de site Leroy, omdat de broers Leroy ze in 1970 in handen kregen en er tot 2008 het graanbedrijf runden. Maar eigenlijk moeten we spreken over Voeders van Simaey, want dat was de oorspronkelijke naam. Van Simaey wordt ook de naam van de residentie die in en rond de toren wordt gebouwd.

Iconische toren blijft

Een sloopfirma is recent begonnen met het afbreken van de gebouwen rond de eigenlijke silotoren, een massief betonnen constructie van dertig meter hoog. “Die iconische toren gaan we behouden”, zegt Philippe Vermeulen van Avalon Landscape en Engineering, die samen met het architectenvennootschap a33 het concept heeft bedacht voor de verbouwing van de hele site.

“De silotoren is door zijn beeldbepalend karakter en zijn iconische betekenis voor de bedrijven Voeders Van Simaey en Voeders Leroy een belangrijk element als getuige van het industrieel verleden van Gavere en is daarom ook opgenomen in de Inventaris van Onroerend Erfgoed. De toren was altijd het centrale punt van de site en de trots van het bedrijf. In de bedrijfscommunicatie werd dit beeld vaak gebruikt. Daarom maken we die in het project weer zichtbaar, door de gebouwen er rond weg te halen”, zegt Vermeulen. “Op de gelijkvloerse verdieping bouwen we een 850 vierkante meter grote winkel. Die zal een stuk uit het gebouw uitsteken om ook goed op te vallen”, voorziet Vermeulen.

Grote appartementen

Daarboven komen zestien appartementen. “Het zullen heel grote appartementen zijn die ook over een terras beschikken, dat veel groter is dan wat je normaal van een appartementsterras verwacht. Bewoners zullen meer de indruk hebben dat ze over een mini-binnentuin beschikken. Op die manier zullen die woonvormen eigenlijk een beetje neigen naar een huis”, gelooft Vermeulen.

Helemaal boven de toren komt een loft van meer dan 250 vierkante meter. Nog eens drie duplex-appartementen zijn voorzien in het gebouw dat rechts van de toren komt. Bij het nieuwe woon- en winkelproject zijn ook twee parkeerterreinen voorzien: aan de voorkant komt een semi-publieke parking voor klanten van de winkel. Bewoners kunnen hun auto’s en fietsen kwijt achter het gebouw.

Volgend jaar instapklaar

“We willen met de bouw starten na het bouwverlof en het is de bedoeling dat de winkel en appartementen eind volgend jaar instapklaar zijn”, zeggen de broers Hendrik en Bert De Keukeleire. Hoeveel de flats gaan kosten, is nog niet bekend.

Meer info staat op de website www.residentievansimaey.be