Groen trekt met slechts 9 kandidaten naar kiezer Thomas Vandewalle

03 september 2018

14u54 0

Groen trekt voor het eerst sinds lang alleen naar de kiezer in Gavere en niet langer in kartel met sp.a. Op de lijst prijken wel maar 9 kandidaten. Lijstrekker is huidig gemeenteraadslid Jef Vermaere. Op de tweede plaats staat OCMW-raadslid Nele Melkebeke. Sara De Mulder vervolledigt de top 3. De andere namen op de lijst zijn Pieter-Jan Verbanck, Veronique Lion, Ward Van Nieuwenbergh, Jouri Van Landeghem en Rita Seerden. Harm De Bruycker, de echtgenoot van Nele Melkebeke, zal op zijn beurt de lijst duwen. "We kozen voor mensen die zich ten volle voor onze gemeente willen inzetten", vertelt lijsttrekkerJef Vermaere. “We willen een positief alternatief bieden in Gavere. Wij willen een gemeente met een open bestuur en een duidelijke agenda, met meer inspraak voor alle burgers. Onze partij pleit voor betere en goedkopere woningen, behoud van groen, veiligere wegen met afgescheiden fiets- en wandel paden en een beter recreatie- en cultuuraanbod."