Groen stapt niet in bestuursmeerderheid “We kregen van de liberalen geen schepenambt en geen garanties over essentiële delen van ons programma”, motiveert lijsttrekker Jef Vermaere Ronny De Coster

16 november 2018

06u26 0 Gavere Het is beslist: Groen Gavere stapt niet in de coalitie, maar zal de komende legislatuur oppositie voeren. “We hebben met Open Vld gepraat, maar kregen geen garanties over de uitvoering van essentiële delen van ons programma”, motiveert motiveert Jef Vermaere waarom zijn partij aan de kant blijft.

“We hadden verschillende overlegmomenten met de Open Vld, het eerste al op de avond van 14 oktober. Groot was dan ook onze verbazing toen er op het podium in de Racing diezelfde avond werd aangekondigd dat er al een meerderheid was waar wij niet van op de hoogte waren. Maar we bleven ons niettemin constructief opstellen”, zegt Vermaere.

“Alleen maar vage belofte”

“Hoewel de krappe meerderheid van 12 versus 11 zetels de meerderheid duidelijk dwarszit, kon Open Vld ons niet garanderen dat essentiële delen van ons programma zouden uitgevoerd worden. Ook een plaats in het schepencollege bleek geen mogelijkheid. Uiteindelijk had Open Vld niet meer te bieden dan de vage belofte ons te zullen betrekken bij het voorbereiden van bepaalde dossiers. Dat is natuurlijk een veel te smalle basis om toe te treden tot een coalitie die verder al in kannen en kruiken is”, vindt Vermaere.

Dat groen en blauw in Gavere elkaar niet vinden, heeft onder meer en vooral te maken met de omstreden nieuwe verkaveling in Asper. De partij van Vermaere wou dat project afgevoerd zien, terwijl de liberalen de komst van het nieuwe woonproject wel willen laten doorgaan.

Twee zetels

“Wij zullen dus kritisch en constructief oppositie blijven voeren, zeker nu we met dank aan onze kiezers een tweede zetel binnen haalden. Onze leidraad zal uiteraard ons beleidsprogramma zijn”, maakt Jef Vermaere zich sterk. Hij zal samen met Nele Melkebeke de groene fractie vormen in de gemeenteraad.