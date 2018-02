Groen: "Site Leroy wordt stilaan stadskanker" 28 februari 2018

02u52 0 Gavere "De site Leroy in Asper wordt stilaan een stadskanker", klaagt oppositiepartij Groen aan. Projectontwikkelaar 'De Kortrijkse Toren' diende intussen al een vierde bouwaanvraag in, maar buren blijven bezwaren indienen.

De gebouwen en gronden van veevoederbedrijf Leroy in de Stationsstraat werden in 2000 verkocht aan projectontwikkelaar 'De Kortrijkse Toren' uit Deinze. Die had grootse plannen met de site. Zo zou men er naast de 46 serviceflats ook een dienstencentrum, aanvullende medische en sociale panden, kleinhandel en horeca inplanten. Al snel werden er bezwaren ingediend door de firma bouwmaterialen De Fauw. Die vreest dat toekomstige bewoners zouden kunnen klagen over het lawaai dat hun beroepsactiviteiten met zich meebrengen. Resultaat is dat de site er vandaag de dag nog steeds troosteloos bij staat. "Kan de gemeente daar niet wat beweging in krijgen?", vroeg Groen-raadslid Jef Vermaere op de jongse gemeenteraad. "Door de verloedering wordt de site stilaan een stadskanker."





De gemeente steunt de plannen van de projectontwikkelaar. "Die diende intussen al voor de vierde keer een bouwaanvraag in, maar de tegenstanders gingen ook nu in beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen", liet burgemeester Denis Dierick (Open Vld) weten. "Als gemeente kunnen we hier verder niks aan doen." De nieuwe bouwaanvraag ziet er intussen trouwens al helemaal anders uit dan de initiële plannen. "In plaats van serviceflats kiezen we nu voor 22 appartementen", zegt projectontwikkelaar Hendrik De Keukeleire. "Op het gelijkvloers voorzien we ook ruimte voor een commerciële activiteit. Het is een prachtig project, die de buurt kan doen heropleven. Hopelijk zien de tegenstanders dit nu ook eens in."





(TVR)