Gratis kunstexpo gaat dialoog met ruimte aan in kasteel Borgwal 21 maart 2018

03u05 0 Gavere Een deel van het kasteel Borgwal in Vurste wordt opengesteld voor het publiek in het kader van een kunstproject. "Elk seizoen komt er een nieuwe tentoonstelling", kondigt curator William Ploegaert aan.

Onder impuls van de gebroeders Van Den Berghe werd het kasteel Borgwal gerestaureerd en de latere neo-classicistische spiegelzaal in haar oorspronkelijke luister hersteld. Het is precies deze ruimte die zich voortaan ten dienste stelt van de hedendaagse kunst. "De eigenaars waren op zoek naar een bestemming voor deze 'white cube'", vertelt curator William Ploegaert uit Deinze.





Dialoog met ruimte

"Deze zaal is te groot om in te richten als living, maar ook te klein om een balzaal te kunnen zijn. Als expositieruimte is ze echter ideaal. Onder het motto 'Furnish this room' daag ik elk seizoen een kunstenaar uit om met deze uitzonderlijk mooie zaal door middel van een artistieke opstelling of installatie in dialoog te gaan. Met de context van het omringende natuurschoon in gedachten is ook een dialoog met de ruimte buiten de ruimte een mogelijkheid. Voor de bezoekers is het niet enkel een unieke kans om kennis te maken met deze kunst, maar ook met deze ruimte."





De eerste gast is beeldend kunstenaar Hans Weyers. Hij gaat tewerk met eigenzinnige objecten, die telkens de discussie of ze nu bruikbaar of onbruikbaar zijn op gang brengen. De expo is toegankelijk in de weekends van 24 en 25 maart en 31 maart en 1 april, telkens van 14 tot 18 uur. De toegang is gratis. (TVR)