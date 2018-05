Gratis initiatie beachrugby 16 mei 2018

De Gaverse sportdienst organiseert op zaterdag 26 mei een gratis initiatie beachrugby voor kinderen van 8 tot 14 jaar. De initiaties gaan door op de beachterreinen in de Sportdreef in samenwerking met rugbyclub Oudenaarde. Inschrijven kan via sport@gavere.be. (TVR)