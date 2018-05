Gratis drank en hapjes aan einde wegenwerken 04 mei 2018

Het gemeentebestuur van Gavere nodigt op zaterdag 19 mei alle inwoners uit om het einde van de wegenwerken in het centrum te vieren. Kinderen tot 12 jaar kunnen al vanaf 15 uur in de bibliotheek terecht om zich feestelijk klaar te maken voor de optocht. Er staan onder andere een poëtisch kapsalon, grime en knutselworkshops op het programma. Zo kunnen kinderen er hun eigen vlag, muziekinstrument, hoed of toverstaf knutselen. Ouders en grootouders kunnen intussen terecht in de de pop-upbar. Inschrijven voor deze activiteit kan via 09/389.55.19 of bibliotheek@gavere.be. Om 17 uur volgt er een feestelijke optocht van de bibliotheek naar de kerk van Gavere, samen met de Gaverse reuzen Tonia en Tonus, de Belleman, de fanfare Sinte-Cecilia en de Confrérie van de Tantes en Nonkels van Valeir. Bij aankomst krijgt men een uur lang gratis hapjes en drankjes. Wie mee wil vieren, kan zich inschrijven via 09/389.29.00 of info@gavere.be. (TVR)