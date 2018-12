Gouverneur noemt informatie bestuur Gavere onzorgvuldig Didier Verbaere

24 december 2018

13u06 0 Gavere “De communicatie van Leefbaar Asper wordt door het gemeentebestuur onterecht als foutief bestempeld.” Dat meldt plaatsvervangend Gouverneur Didier Detollenaere in een antwoord op een klacht van Groen.

Oppositie partij Groen Gavere diende klacht in bij de Oost-Vlaamse gouverneur tegen het college van Gavere omdat die in de plaatselijke pers en de gemeentelijke website bewust leugens over de informatie die Leefbaar Asper verspreid. “Uit het antwoord van de Gouverneur blijkt dat onze info wel degelijk correct is. We waarschuwen al jaren voor onregelmatigheden in het dossier van de verkaveling Ommegang. De interne audit Vlaanderen kwam tot gelijkaardige conclusies”, vertelt Marc De Waele van Leefbaar Asper. “Het gemeentebestuur is minstens onzorgvuldig geweest, bij het opstellen van deze digitale nieuwsbrief die hierdoor dus foute informatie bevat met betrekking tot de communicatie van Leefbaar Asper. Zeker in de periode voor de lokale verkiezingen had men hierin zorgvuldiger en correcter moeten handelen”, aldus de Gouverneur.