Gilles Van Hende zet politiek 'on hold' 26 mei 2018

Jeugdschepen en OCMW-voorzitter Gilles Van Hende (32) staat in oktober niet op de Open Vld-lijst. De man zet zijn politieke carrière 'on hold'. "Mijn vrouw en ik gingen het engagement aan om onze familiezaak (Wijnimport Van Hende langs de Provinciebaan, red.) uit te bouwen. Tevens openden we de evenementenlocatie Hove van Herpelgem in Kluisbergen en werden we ouders van Amélie. Daarom heb ik de moeilijke beslissing genomen de focus te leggen op de essentie en mijn passie on hold te zetten. De gemakkelijkste keuze was deelnemen en verkozen worden zoals vele anderen. Maar als ik een engagement aanga, wil ik me voor 100% inzetten. Ik hoop dat de kiezers dit aanvaarden en me over 6 of 12 jaar, wanneer ik wat meer tijd heb, weer het vertrouwen geven." (TVR)