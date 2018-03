Gezocht: kousen van BV's Egmont & Hoorn organiseert actie in kader Wereld Downsyndroomdag THOMAS VANDEWALLE

06 maart 2018

09u41 4 Gavere Egmont & Hoorn, een school voor buitengewoon onderwijs in Gavere, roept bekende Vlamingen via een filmpje op sociale media op om hun kousen te signeren en naar de school te sturen. Via de actie wil ze haar leerlingen met het syndroom van Down in de kijker zetten.

Egmont & Hoorn is een school voor buitengewoon secundair onderwijs. De leerlingen hebben er gedrags- en/of emotionele problemen of ze hebben beperkingen die het gevolg zijn van een ander ontwikkelingsverloop. In het kader van de Wereld Downsyndroomdag focust de school nu even op deze eerste groep. "Dikwijls gaat men ervan uit dat personen met het downsyndroom niet veel kunnen", steekt lerares Magali Verlinden van wal. "Niets is minder waar", weet zij als geen ander. "Elke persoon is uniek en heeft individuele talenten. Zij houden net als andere personen van dansen, lachen en muziek." Enige hulp en begeleiding is wel nodig in de samenleving. Zo gaat de school de integratie in de maatschappij stimuleren door de jongeren vaak te ondersteunen in hun stages en werkplekken.





Op 21 maart 2018 is het Wereld Downsyndroomdag. Daarom lanceerde de school nu een filmpje met in de hoofdrol de 22-jarige leerling Oskar Stalpaert, die zelf het syndroom van Down heeft. "Sommigen zullen me misschien nog kennen van de kortfilm 'Downside up'. Ik ben dan ook zot van acteren", glundert Oskar. Concreet roept hij in het filmpje BV's op om hun kousen uit te trekken, te signeren en deze aan de school te doneren. "Die kousen verkopen wij op onze 'zoete zondag' op 6 mei, een tweejaarlijks schoolevenement waarop ouders en grootouders worden uitgenodigd om te genieten van allerlei lekkernijen."





De actie blijkt nu al een succes. "Hilde Crevits, Freya Van den Bossche, Jacky Lafon, Linda De Win, Peter Van de Veire, Marc de Bel, Xavier Taveirne, Yves Seghers en enkele spelers van Zulte Waregem stuurden allemaal al hun kousen op", pikt juf Magali terug in. "De opbrengst zal gebruikt worden voor de vernieuwing van onze snoezelruimte. 'Snoezelen' is ontspannen in een ruimte waarin voorwerpen, beelden, kleuren, geuren en geluiden de zintuigen aangenaam prikkelen", legt ze uit. "Al gaat deze actie om veel meer dan enkel deze snoezelruimte. We willen vooral de mensen met Down in een positief daglicht stellen en focussen op hun talenten en wat ze wél kunnen."