Gezinsfietstocht met versnaperingen 17 mei 2018

KVLV Asper organiseert maandag 21 mei een gezinsfietstocht langs landelijke wegen. Op eigen tempo wordt een bewegwijzerde route van ongeveer 30 kilometer afgelegd. Iedereen rijdt op eigen tempo en krijgt onderweg verschillende versnaperingen. Bij aankomst wacht er een barbecueworst. Vertrekken kan tussen 13.30 en 14.30 uur aan het parochiaal centrum in de Hulstraat 27 in Asper. Deelnemen kost 10 euro. Inschrijven via christianedevenyns@hotmail.com of 09/384.33.13. (TVR)