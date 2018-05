Gezelschapsspelen in Den Oever 25 mei 2018

Lokaal dienstencentrum Den Oever in de Kloosterstraat in Gavere pakt op woensdag 30 mei van 14 tot 17 uur uit met een spelnamiddag. "De bedoeling is een gezellige namiddag te organiseren met diverse gezelschapsspelen", luidt het. "Wie dat wenst, kan ook zijn eigen spel meebrengen." Deelnemen is gratis. (TVR)