Gentweg afgesloten voor schoolfeest 05 mei 2018

02u39 0

De Gentweg in Vurste is vandaag van 10 tot 20 uur afgesloten voor het schoolfeest en de speelstraat van de basisscholen. Omrijden kan via de Leenstraat, Dorpsstraat, Ten Edestraat en Lindeboomstraat.





(TVR)