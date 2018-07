Gemeentelijke basisscholen zoeken vrijwilligers 10 juli 2018

02u35 0 Gavere De gemeentelijke basisscholen van Gavere zijn op zoek naar vrijwilligers om tijdens de middagpauze toezicht te houden.

Deze vrijwilligers helpen de kleuters en de lagereschoolkinderen met hun middagmaaltijd. Nadien houden ze een oogje in het zeil op de speelplaats. Ze zorgen ervoor dat alle kinderen veilig kunnen spelen en zijn hun aanspreekpunt voor vraagjes en kleine probleempjes. De vrijwilligers werken van 12.10 tot 13.10 uur.





Geen diploma nodig

Voor iedere dag die men werkt, krijgt men een vrijwilligersvergoeding. De vrijwlligers kiezen zelf welke dagen ze werken, in overleg met de school. Men heeft geen diploma nodig.





Wie aan de slag wil in de school van Vurste, Gavere of Baaigem kan contact opnemen met Myriam Neirynck via neirynck.myriam@gbsdevierklaver.be of 09/384.31.68. Wie in de school van Asper vrijwilliger wil worden, contacteert Hélène Vermeiren via vermeiren.helene@gbsdevierklaver.be of 09/384.56.19.





(TVR)