Gemeente wil 18 kilogram minder afval produceren 09 augustus 2018

02u34 0 Gavere De inwoners van Nazarth, Merelbeke en Gavere moeten minder afval produceren. In Sint-Martens-Latem en De Pinte wordt de norm wel gehaald.

IVM heeft een memorandum klaar voor de gemeenten ten zuiden van Gent, die bij hun afvalintercommunale zitten. De Pinte en Sint-Martens-Latem produceren vandaag onder de afvalnorm en krijgen een goed rapport. De inwoners van Gavere produceren 157 kilo en daar moet 18 kilo af. In Merelbeke staat het cijfer vandaag op 133 kilo en daar moet 17 kilo af. Nazareth staat op 131 kilo en daar moet 15 kilo af.





"Volgend jaar komt er in de IVM-regio een algemene P+MD-ophaling", zegt voorzitter Koen Loete. "In Aalter loopt nu al een succesvol proefproject, met een PMD-zak waar veel meer in mag. Ook plastic zakjes, yoghurtpotjes en botervlootjes mogen in die zak. Op recyclageparken moet er ook een strengere controle komen op wat grof vuil is, en wat eigenlijk nog bruikbaar is. Ook de invoering van een aparte GFT-ophaling, zoals in De Pinte, Nazareth en Merelbeke kan helpen." (JSA)