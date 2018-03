Gemeente koopt grond voor parking nabij Markt 28 maart 2018

02u53 0

Gavere zal de percelen tussen de Markt, de Onderstraat en de Molenstraat over te kopen van het OCMW. Deze aankoop past in de vernieuwing van de Markt en zal dienen om het mogelijk verlies van parkeergelegenheid op de Markt te compenseren. "Uit de bevraging van inwoners, handelaars en omwonenden blijkt dat er enerzijds meer behoefte is aan open ruimte om te verblijven, maar dat er in functie van de lokale handel en de bewoners ook nog steeds een aanzienlijke parkeerbehoefte is", licht schepen Tanja Eeckhout (Open Vld-VOG) toe. "Met een parking vlak bij de Markt wordt aan beide behoeften voldaan." (TVR)