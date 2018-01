Gemeente investeert in sportsite NIEUWE KANTINE EN PARKING VOOR SCHUTTERSGILDE EN VISCLUB THOMAS VANDEWALLE

27 januari 2018

03u46 0 Gavere De Koninklijke Schuttersgilde Sint-Sebastiaan en De Koninklijke visclub 'Den Ouden Eind' uit Gavere krijgen nog dit jaar een nieuwe kantine langs de Sportdreef. De gemeente laat er ook een extra parking voor zo'n 50 wagens aanleggen. Kostprijs: 160.000 euro.

De schuttersgilde Sint-Sebastiaan en visclub 'Den Ouden Eind' delen sinds jaar en dag een kantine achteraan de Sportdreef. Dat leidde nog nooit tot problemen, maar de kantine is intussen wel fors verouderd. Bij stevige regenval regent het er binnen en de erbarmelijke staat van het gebouw zorgt ervoor dat er ook regelmatig wordt ingebroken. Zo kregen de clubs de voorbije jaren maar liefst zeven keer inbrekers over de vloer. "Veel valt hier nochtans niet te rapen, maar de schrik zit er bij sommige mensen toch wel in", zegt voorzitter Chris Vandevelde van de schuttersgilde. De gemeente laat daarom nog dit jaar een nieuwe kantine optrekken. Die zal eveneens over een toog beschikken, maar ook over extra sanitair. Op dit moment moeten beide clubs het stellen met amper een toilet. De kantine zal nog dit jaar worden opgetrokken, zo'n tien meter verder dan de huidige locatie. De kostprijs wordt geraamd op zo'n 100.000 euro.





50 wagens

De gemeente maakt dit voorjaar eerst nog werk van een extra parking achteraan de Sportdreef, waarop zo'n 50 wagens zullen terechtkunnen. "De leden van beide clubs moeten nu soms honderden meter ver sleuren met hun materiaal. Praktisch is dat niet. Vandaar de extra parking", motiveert sportschepen Dirk Martens (CD&V). Hiervoor wordt 60.000 euro uitgetrokken.





Heropwaardering

Beide projecten kaderen in de heropwaardering van de volledige site langs de Sportdreef. Zo werden er ook al nieuwe beachvolleyterreinen aangelegd. In de toekomst komt er ook een nieuwe sporthal op het huidige voetbalterrein van KFC Gavere-Asper. Trefpunt 't Eiland en jeugdhuis De Barst gaan dan weer tegen de vlakte en krijgen ook een plek in de nieuwbouw, die verder zal voorzien zijn van een cafetaria met zicht op de Schelde.





"Clubs die nu nog over een eigen kantine beschikken, zullen inkomsten verliezen", beseft Martens. "We zijn aan het bekijken hoe we dat verlies kunnen compenseren. Volgende maand zitten we met al deze clubs rond de tafel . De bedoeling is dat het dossier tegen de start van de volgende legislatuur helemaal klaar is."