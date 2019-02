Gemeente had goede reden om 104 populieren te kappen, maar communiceerde daar heel slecht over Ronny De Coster

25 februari 2019

Gavere De beslissing van de gemeente om aan de Sportdreef in Gavere 104 populieren te kappen, is wel degelijk overwogen en volgens het boekje gebeurd. Dat zei boswachter Björn Deduystche tijdens de gemeenteraad. Maar daarmee is de oppositie niet gesust: het gemeentebestuur heeft over die bomen heel slecht gecommuniceerd en heeft daardoor de hele commotie mee veroorzaakt", klonk het.

Fel protest van de partij Groen en van enkele individuele actievoerders heeft niet belet, dat aan de Sportdreef vorige week 104 oude populieren zijn gekapt.

Na de heisa over daarover haalde het gemeentebestuur Björn Deduystche, boswachter bij de Cel Operationeel Terreinbeheer van het Agentschap Natuur & Bos naar de gemeenteraad om uitleg te verschaffen.

“We hebben de eindkap van populieren gedaan, omdat bij controle was gebleken dat de kwaliteit van de bomen niet meer goed was. De populieren bleken kaprijk. Geregeld vielen takken af en soms zagen we ook bomen omvallen”, motiveerde de boswachter tijdens de gemeenteraad.

Herbebossing vanaf november

Deduystche verzekerde dat op de terrein nieuwe bomen komen. “Er is een herbebossingsplan opgemaakt: de heraanplant gebeurt van november dit jaar tot februari 2020”, kondigde de boswachter aan.

Gebrekkige communicatie

Dat die uitleg er pas nu komt, terwijl de bomen al verdwenen zijn, zit de oppositie zeer hoog. “We hebben nooit geweten hoeveel bomen er zouden verdwijnen”, sneerde Jef Vermaere (Groen), die de voorbije weken tegen de kap had geprotesteerd.

Volgens burgemeester Denis Dierick (Open Vld) hebben tegenstanders van het rooien van de poulieren de voorbije weken flink wat onzin de wereld ingestuurd. “Emotioneel is het niet prettig dat er bomen verdwijnen. Maar er is door ons nooit gelogen over het aantal bomen dat zou verdwijnen. Helaas zijn er extreme partijen die dat in een fout daglicht stellen”, aldus Dierick.

“Groen heeft zelfs helemaal foutief beweerd dat de bomen moesten wijken voor de geplande bouw van een sporthal”, pikte Dirk Martens (CD&V) in.

“Maar precies die foute informatie heeft de gemeente zelf in de hand gewerkt: de hele heisa was te voorkomen door een duidelijke communicatie. En die was er niet”, vindt oppositieraadslid Karel Hubau (Gavere Durft/N-VA).