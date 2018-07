Geen sporen van geweld op lichaam vermiste man 14 juli 2018

Er zijn geen sporen van geweld aangetroffen op het lichaam van E.V.H., de 68-jarige man uit Nazareth die donderdag uit de Schelde in Gavere is gehaald. Dat blijkt uit het autopsieverslag van de wetsgeneesheer. Het slachtoffer was sinds 10 juli vermist. Hij verliet toen zijn woning in de Huisepontweg. Het was meteen duidelijk dat zijn verdwijning onrustwekkend was. Daarom zette de politie zelfs een helikopter in die tussen de N35 en de wijk 'De Marolle' de hele omgeving afspeurde. Hoe de man in het water belandde is onduidelijk. (JEW)