Gaverse student (21) leert Nigerianen windmolens maken 31 januari 2018

03u01 0 Gavere Odisee-student Energietechnologie Michiel Piens (21) uit Gavere maakt windmolens voor de Nigeriaanse stad Jos. "Straks moeten de plaatselijke studenten zelf een windmolen kunnen bouwen, zodat de inwoners helemaal in hun eigen energie kunnen voorzien", licht Michiel het opzet toe.

Een windmolen ontwerpen die door de plaatselijke bevolking zelf in elkaar te steken valt, zodat ze daar op termijn helemaal onafhankelijk in hun eigen energie kunnen voorzien. Dat is kort samengevat wat Michiel Piens, student Energietechnologie aan de hogeschool Odisee, samen met zijn vier medestudenten wil verwezenlijken in functie van hun jaarproject. "We stellen de windmolen samen met recycleerbare materialen, zoals onderdelen van oude auto's", aldus Michiel.





"Zo kunnen de lokale studenten gemakkelijk de juiste materialen vinden zonder afhankelijk te zijn van import. We koppelen het puur technische aspect aan het humanitaire. Dat maakt het voor ons nog motiverender."





Handleiding

De studenten zorgen voor een schriftelijke handleiding, waarin ze alles stap voor stap uitleggen. "Via een videoconferentie stellen we het prototype voor aan de lokale docenten, die het project verder uitleggen aan hun leerlingen. Voor de inwoners van Jos is het van groot belang om een eigen energiebron te hebben", weet Michiel. "Vaak hebben de huishoudens er geen eigen verlichting of mogelijkheid om hun gsm op te laden. Daar hopen we verandering in te brengen. De bedoeling is dat de bevolking op termijn helemaal onafhankelijk in haar energie kan voorzien." Vóór eind mei willen de Odisee-studenten een eerste theoretische model van hun project op papier hebben. In het najaar volgt de praktische uitwerking. (TVR)