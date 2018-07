Gaverland organiseert Valeirzoektocht 10 juli 2018

VVV 't Gaverland organiseert deze zomer voor de achtste keer een Valeirzoektocht, een wandelzoektocht van 9,5 kilometer. Deze keer gaat het wandelparcours langs vijf dorpen. Alle deelnemers worden beloond met cultuur en natuur. Start- en eindpunt is de kerk van Beerlegem. De hoofdprijs is een menu in restaurant De Klokke. Deelnemen kan tot 30 september. Het vragenformulier vind je op www.gavere.be of in toeristisch infopunt De Poort op de Markt in Gavere. (TVR)