Garry Hagger op feest van 55-plussers 03 juli 2018

Garry Hagger treedt op donderdag 12 juli om 14 uur op in de tent van Gavere Zomert langs de Sportdreef voor het feest van de 55-plussers. Er zijn gratis kaarten beschikbaar voor alle Gaverse senioren vanaf 55 jaar. Die moeten worden afgehaald bij de afdeling vrijetijdszaken in De Poort tijdens de kantooruren. Telefonisch kan er niet worden gereserveerd. Meer info via 09/389.29.80. (TVR)