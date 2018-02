Gangsters overvallen zakenlui in diamantkwartier 20 februari 2018

02u37 0 Gavere Drie mannen hebben maandag celstraffen tot acht jaar gekregen voor twee gewelddadige overvallen op zakenlui uit Gavere en Sint-Martens-Latem, die geregeld luxehorloges en juwelen verhandelden in het Antwerpse diamantkwartier.

De eerste overval gebeurde op 19 juni 2015. Een veertiger uit Gavere, die net een aantal juweliers bezocht had in het diamantkwartier, werd door twee mannen besprongen in een parkeergarage aan de Vestingstraat in Antwerpen. Ze sloegen hem met boksbeugels en gingen aan de haal met zijn aktetas, waarin enkele horloges en 70.000 euro cash geld zaten.





Het andere slachtoffer werd op 29 januari 2016 door twee gemaskerde mannen overvallen aan zijn woning in Sint-Martens-Latem, nadat hij terugkwam van een bezoek aan het Antwerpse diamantkwartier. De zestiger werd geslagen en geschopt. Ook zijn echtgenote, die hem te hulp kwam, kreeg een slag en werd uit de weg geduwd. De daders maakten zijn aktetas buit met daarin juwelen, diamanten en een geldsom.





De overvallers wisten duidelijk dat de slachtoffers waardevolle spullen in hun bezit hadden en uit het onderzoek bleek dat ze al een tijd goed in de gaten werden gehouden. Het telefoonverkeer met zendmastonderzoek leidde de speurders naar Aslan O., Ramzan M. en Yura S., die betrokken waren bij de voorverkenningen of de slachtoffers gevolgd hadden. Het trio handelde echter niet alleen, want de eigenlijke uitvoerders van de overvallen konden de dans ontspringen.





De beklaagden kwamen alle drie al in aanraking met het gerecht. De rechtbank veroordeelde Aslan O. tot acht jaar cel, Ramzan M. tot vijf jaar en Yura S. tot vier jaar cel. Ze moeten het slachtoffer van de overval in de parkeergarage 224.383 euro schadevergoeding betalen en het slachtoffer uit Sint-Martens-Latem 40.000 euro. (PLA)