Foto's tentoonstelling gestolen op Markt 25 mei 2018

De Gaverse fotoclub Gafodi zit met de handen in het haar nu op de Markt vijf foto's zijn gestolen. Dat werd gistermorgen vastgesteld.





De foto's maakten deel uit van een tentoonstelling die er staat opgesteld. "Het is verbazend dat niemand iets gemerkt heeft, want de foto's meten maar liefst 80 op 120 centimeter", vertelt Luc Geirnaert van de fotoclub. "Het is dus niet zo dat men er ongemerkt kan mee rondlopen. De foto's waren ook vastgevezen, waardoor men toch wel wat werk moet hebben gehad om ze te kunnen verwijderen."





Financiële opdoffer





De diefstal betekent voor de club een financiële opdoffer. "Wij zijn afhankelijk van subsidies en sponsoring en hebben dus geen grote budgetten om onze tentoonstellingen op poten te zetten. Binnenkort komen er nog heel wat foto's bij op de Markt. Om te vermijden dat er nog worden gestolen, denken we nu aan camerabewaking. Daarvoor zijn we momenteel aan het overleggen met enkele bewoners van de Markt bij wie we de camera's zouden plaatsen." (TVR)





