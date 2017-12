Films voor groot en klein 02u32 0

De gemeente Gavere organiseert op vrijdag 5 januari 'Cinema Racing' met drie filmvertoningen voor groot en klein: Vaiana om 13.30 uur, Alice in Wonderland om 16.30 uur en Turquaze om 20 uur. De deuren openen 15 minuten voor elke voorstelling. De toegang bedraagt slechts 1,5 euro per film. Kaarten kan je kopen in De Poort of de dag zelf aan de kassa in het gemeentelijk ontmoetingscentrum Racing op de Markt, waar ook drank en versnaperingen aan democratische prijzen worden verkocht.





Meer info: 09/389.29.80. (TVR)