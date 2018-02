Familietheater in bib 06 februari 2018

In de Gaverse bibliotheek staat morgennamiddag van 15 tot 16 uur Mijnheer Neus geprogrammeerd, een theatervoorstelling met humor, spanning en veel interactie van Kip van Troje. De organisatie is in handen van de jeugddienst in samenwerking met de bibliotheek. De voorstelling richt zich op kinderen vanaf 4 jaar. Inschrijven is gratis en kan via bibliotheek@gavere.be.





(TVR)