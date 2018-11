Elke dag iets te beleven tijdens seniorenweek in Gavere Seniorenraad voorziet ontbijten, aperitieven, dansen, koffiekletsen wandelen en info-namiddagen Ronny De Coster

11 november 2018

11u36 0 Gavere Tijdens de seniorenweek biedt de seniorenraad je elke dag een activiteit aan, in samenwerking met wzc Mariahuis, De Lork en Bellevue. Onder meer dansen, ontbijten, wandelen, aperitieven en een info-middag over erfenisrechten staan op het profgramma.

Op maandag 19 november organiseert de seniorenraad een aperitief en lunch, met infosessie over diabetes. Er is samenkomst in de Lork om 10.30 uur voor een gratis aperitief. Op de middag wordt in het Mariahuis een lekkere maaltijd geserveerd. Nadien is er een info-namiddag over diabetes.

De nieuwe bepalingen van het erfenisrecht zijn het onderwerp van een info-namiddag op dinsdag.

Carina Van Cauter geeft uitleg over de nieuwe regels en wat ze betekenen in de praktijk. Afspraak om 13.30 uur in ‘t Eiland.

Woensdag zijn een koffieklets en spelnamiddag in de residentie Bellevue bij Marie-Jeanne gepland. Deelnemers kunnen gezellig bijpraten en nieuwe mensen ontmoeten. De liefhebbers kunnen een spelletje rummikub spelen of een kaartje leggen.

Dansen

Dansliefhebbers kijken uit naar de donderdag van de seniorenweek. De dansnamiddag vindt plaats in ’t Eiland vanaf 13.30 uur. Ook wie niet danst, is van harte welkom. Alle bezoekers worden verwend met koffie en gebak.

De seniorenraad sluit de actieve week af met met ontbijt in ’t Eiland en wandelingVanaf 8 uur schuif je aan voor een ontbijt met zelfgemaakte, artisanale producten. Aansluitend is er een korte, deugddoende wandeling.

Inschrijven

Inschrijven voor activiteiten tijdens de seniorenweek kan in ’t Eiland op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag, telkens in de namiddag.