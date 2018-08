Eli Iserbyt en Laura Verdonschot op bezoek bij fanclub 't Paradijs 10 augustus 2018

Sinds vorig jaar is er een officiële fanclub van de veldrijders Eli Iserbyt en Laura Verdonschot in café 't Paradijs.





Die ondermeer busreizen organiseert naar kampioenschappen en topcrossen. De eerste fandag werd gekoppeld aan een eetfestijn, waar Eli, wereldkampioen bij de beloften, en Laura, vice-Europees kampioen bij de U23, op heel wat applaus werd onthaald. Na een kort interview, waarin naar hun verwachtingen voor het komend seizoen werd gepeild, werden ze door het bestuur in de bloemen gezet.





(MAN)