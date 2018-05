Egmont en Hoorn veilt zondag kousen van BV's 04 mei 2018

Egmont en Hoorn, een school voor buitengewoon secundair onderwijs in Gavere, gooit zondag de deuren open voor het grote publiek. Iedereen kan er tussen 14 en 15 uur kennismaken met de klaswerking en het team van Opleidingsvorm 1. Dat biedt onderwijs aan jongeren met een matige tot ernstige verstandelijke beperking en/of een motorische beperking. Als kers op de taart wordt er omstreeks 16 uur, in navolging van Wereld Downsyndroomdag, een heuse veiling van kousen georganiseerd. De school lanceerde in februari een filmpje op sociale media, waarin BV's werden opgeroepen om hun kousen te signeren en aan de school te schenken. Intussen werden al meer dan 80 kousen ingezameld, waaronder die van James Cooke, Miguel Wiels, Kürt Rogiers, Niels Destadsbader, Kevin De Bruyne, Tom Boonen en Kim Clijsters. "Iedereen is welkom om op de kous van zijn of haar idool te komen bieden", klinkt het. De opbrengst van de veiling gaat naar de inrichting van een snoezelruimte.





(TVR)