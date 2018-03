Eerste laadpaal voor elektrische auto's 09 maart 2018

Op het Carlos Dierickxplein in Asper werd door netbeheerder Eandis een laadpaal voor elektrische auto's geïnstalleerd. Het gaat om de eerste laadpaal in de gemeente. Op de parking worden twee parkeerplaatsen vrijgehouden voor elektrische auto's die kunnen worden opgeladen aan de laadpaal. Later zal ook nog een laadpaal voorzien worden aan de Sportdreef en mogelijk ook in de buurt van de brandweerkazerne. (TVR)