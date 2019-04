Eén chauffeur op vier te snel in Pontweg in Asper en Leenstraat in Vurste Ronny De Coster

11 april 2019

19u12 1 Gavere De Leenstraat in Vurste en de Pontweg in Asper hebben bij snelheidscontroles de voorbije maand een niet benijdenswaardig record gevestigd: liefst één chauffeur op vier ging over de limiet.

Vijftig kilometer per uur is de snelheidslimiet in beide straten. Maar toen de politie in de Leenstraat met de flitser aan de kant stond, ging 26% van de chauffeurs op de bon. In de Pontweg reed 27% te snel. Bij een tweede controle overschreed nog 17% de limiet.

Ook de Steenweg in Asper komt met een slecht cijfer: één chauffeur op vijf reed harder dan de toegelaten snelheid van 50 kilometer per uur.

Gemiddeld 10%

In de hele politiezone Schelde-Leie zijn vorige maand 18.725 auto’s en moto’s op hun snelheid gecontroleerd. 1.903 chauffeurs (10,1%) houden daar een boete aan over.