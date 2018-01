Eén bestuurder op drie te snel door Legen Heirweg 02u55 0 Foto De Coster Op de Legen Heirweg liet 34 procent van de gecontroleerde bestuurders zich betrappen op overdreven snelheid. Gavere Eén bestuuder op de drie rijdt te snel door de Legen Heirweg. Dat is gebleken uit een snelheidscontrole die de politie in december op deze industrieweg in Gavere heeft gevoerd.

Op de Legen Heirweg mag je maximaal vijftig kilometer per uur, maar op 1 december ging 34 procent er over die limiet.





Ook snelheidscontroles in de Bernstraat leveren slechte cijfers op: 23 procent van de automobilisten reed er te snel. Op de Steenweg in Asper noteerde de politie tien procent overtreders. (DCRB)