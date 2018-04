Dronken man (22) rijdt tegen schoolmuur 04 april 2018

Een 22-jarige man uit Gavere verloor zaterdagmorgen omstreeks 3 uur in de Opperweg in Semmerzake de controle over zijn Toyota en raakte de muur van het schoolgebouw van vrije basisschool De Vliegenier. De Gaverling raakte daarbij lichtgewond en werd verzorgd in de ziekenwagen. Hij vertoonde duidelijk tekenen van dronkenschap, waardoor zijn rijbewijs voor 15 dagen werd ingetrokken. Hij zal zich voor de feiten ook moeten verantwoorden in de politierechtbank. De rijbaan werd door de brandweer gereinigd en de wagen werd getakeld. (TVR)