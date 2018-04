Drie nieuwe vrouwelijke kandidaten op Open Vld-lijst 21 april 2018

Lijsttrekker en huidig Gavers burgemeester Denis Dierick heeft gisteren drie nieuwe kandidaten voorgesteld die op 14 oktober op de Open Vld-lijst zullen prijken: Evy Verbanck en Pascale Bottequin uit Gavere en Tamara Leune uit Semmerzake.





"Alle drie hebben ze zich via het lokale verenigingsleven al volop geëngageerd en dat engagement willen ze nu ook op politiek vlak verderzetten", aldus Dierick. Pascale Bottequin is als echtgenote van Isorex-CEO Jean-Jacques Mornie een bekend gezicht in Gavere. Ze is ook stichtend lid van de Gaverse Rotaryclub en actief lid van de Gaverse Confrérie van de Tantes en Nonkels van Valeir. Tamara Leune is hoofdverpleegkundige in het UZ Gent. De 21-jarige Evy Verbanck is studente Bestuurskunde en Publiek Management aan de Gentse universiteit en actief bij de Dikkelvense scoutsgroep De Vleermuis. (TVR)