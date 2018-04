Drie nieuwe namen op lijst Open Vld 28 april 2018

De lijst van Open Vld Gavere wordt voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober aangesterkt met drie nieuwe namen. Het gaat om Marie Van Renterghem (41), Christophe De Boever (47) en Jean-Pierre Sprangers (52).





Marie Van Renterghem engageert zich samen met haar man Kristophe bij het ouderinitiatief Give us a break waarbij vakantieopvang georganiseerd wordt voor kinderen met een beperking. "Als mama van een dochtertje met een mentale beperking en als communicatieverantwoordelijke in de zorgsector, ligt het sociale welbevinden me heel nauw aan het hart. Mee waken over een leefbaar en veilig Asper waarin kinderen zorgeloos kunnen opgroeien, daar ga ik voor", vertelt Marie. Christophe De Boever is met zijn eigen kapperszaak in Baaigem een bekend gezicht in Gavere. "Mijn vele jaren als zelfstandig kapper komen me in de politiek van pas. Vele klanten hebben allemaal wel iets te vertellen over onze gemeente. Als zelfstandige ben je als het ware hun voelspriet. Deze troef wil ik gebruiken", aldus Christophe. Jean-Pierre Sprangers is dan weer business banking expert bij een grootbank en woont in Dikkelvenne. Hij kreeg van vaders kant de politieke microbe met de paplepel naar binnen. "Ik wil graag mee helpen bouwen aan de duurzame en ecologische ontwikkeling van onze gemeente over alle beleidsdomeinen heen. Als fervent sporter wil ik tevens het sportieve beleid mee helpen uitstippelen", besluit Jean-Pierre. (TVR)