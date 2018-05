Drie mannelijke nieuwkomers op Open Vld-lijst 28 mei 2018

Open Vld Gavere zet zijn vernieuwingsproces verder. Nadat lijsttrekker en huidig burgemeester Denis Dierick eerder al zes nieuwe namen bekend maakte, gaf de partij nu ook de namen vrij van drie mannelijke versterkingen. Met de 52-jarige Jan Vanderstraeten haalt Open Vld Gavere een kandidaat binnen die het politieke reilen en zeilen door en door kent. Jan was 18 jaar lang gemeenteraadslid in buurgemeente Zingem, maar woont ondertussen al een vijftal jaren in Asper. Professioneel is hij een bekend gezicht bij de Liberale Mutualiteit in Oost-Vlaanderen. Volgende nieuwkomer is de 57-jarige Roland De Bosscher, een geboren en getogen Vurstenaar, maar ondertussen al een tijdje woonachtig in Gavere. Roland is directielid in een nabijgelegen ziekenhuis, bij enkele seniorenvoorzieningen en een dienstenchequeonderneming. Hij is tevens oprichter en voormalig voorzitter van jeugdclub Avalon. De 42-jarige Koen De Groote heeft samen met zijn vrouw een eigen cateringbedrijf in Semmerzake en is er ook woonachtig. (TVR)