Dorpstuinen en ontroerende radio om senioren te ondersteunen 31 maart 2018

Gavere Onder de noemer 'Thuis in Gavere' worden in Gavere zes nieuwe buurtprojecten gelanceerd. De bedoeling is om oudere mensen te ondersteunen.

De bevolking vergrijst, maar genieten op latere leeftijd is niet voor iedereen evident als gevolg van eenzaamheid, een slechte gezondheid, enzovoort. "Een dansnamiddag, een spelletje kaarten met andere senioren, ... kan dan wonderen doen", zegt schepen Tanja Eeckhout (Open Vld-VOG). "De gemeente biedt al veel activiteiten en diensten voor senioren aan, maar kan niet aan alle noden voldoen. De steun en de hulp van goede buren, trouwe vrienden, familie, mantelzorgers en gepassioneerde vrijwilligers is echt onmisbaar." Alle ideeën voor Thuis in Gavere komen van senioren en hun omgeving, de gemeente en het OCMW helpen ze vorm geven. Oorspronkelijk waren er 52 ideeën, waarvan er nu zes in een concreet project zijn gegoten.





Samen brengen

De aanleg van dorpstuinen in Vurste en Radio Gagavere in Dikkelvenne zijn de twee opvallendste. "Het gaat niet om volkstuintjes, want dat is eigenlijk meer iets voor mensen in de stad, die zelf geen ruimte hebben", zegt bezieler Gert Matthys. "Hier gaat het om mensen samenbrengen die elkaar anders misschien niet zouden ontmoeten." Radio Gagavere gaat dan weer op zoek naar ontroerende verhalen van dorspgenoten, om tijdens de Dikkelvense feesten twee dagen lang radio mee te maken. "Zo komt de gezelligheid van de de feesten in de huiskamer van mensen die door ouderdom of andere oorzaken niet kunnen deelnemen", zegt Koen Steuperaert die het project mee startte.





Wie zich wil engageren voor de nieuwe projecten, kan terecht op de website thuisin.gavere.be.





(TVR)