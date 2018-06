Dit wordt het niet meer DRIE SCENARIO'S VOOR HERAANLEG GAVERSE MARKT, MAAR ÉÉN DING IS ZEKER: THOMAS VANDEWALLE

08 juni 2018

02u35 1 Gavere Er liggen drie scenario's op tafel van hoe de Gaverse Markt er na de heraanleg zal uitzien. Alle drie hebben ze gemeenschappelijk dat men de Markt enkel nog zal kunnen verlaten via de Onderstraat en dat de buurt van de fontein een autoluwe plek met groen wordt.

Nu de heraanleg van de belangrijkste verkeersas in Gavere (Kasteeldreef - Molenstraat en Brandweerstraat, red.) rond is, maakt de gemeente zich klaar om ook de Markt in een nieuw kleedje te stoppen. Dat is echter geen sinecure, want het centrale plein van de gemeente ligt scheef. Bovendien doet de Markt nu vooral dienst als één grote parking en kreeg hij tot voor kort heel wat doorgaand verkeer te slikken. "De Markt moet niet enkel verkeersluwer, maar ook aangenamer worden om te vertoeven", zo vat burgemeester Denis Dierick (Open Vld-VOG) het opzet samen. De voorbije maanden werden verschillende inspraakmomenten georganiseerd voor de inwoners. Dat resulteert nu in drie voorliggende ontwerpen.





Autoluwe plek

Wat opvalt in alle drie de ontwerptekeningen is dat je de Markt niet meer zal kunnen uitrijden langs de Molenstraat ter hoogte van brasserie De Post. Dit wegens het beperkte zicht dat er tot gevaarlijke situaties leidt. De Markt verlaten zal dus enkel nog kunnen via de Onderstraat.





Ook lijkt het erop dat men op zowat de helft van de Markt niet meer zal kunnen parkeren. De plaatsen die verdwijnen zal men compenseren met een nieuwe parking die zal worden aangelegd in het gebied achter de apotheek en de Fortisbank. Ter hoogte van de fontein komt dan weer een autoluwe plek met groen en ook het waterplein in de voortuin van het gemeentehuis wordt aangepakt.





Bij één scenario kan je de Markt enkel nog oprijden langs de Molenstraat. Bij de twee andere scenario's kan dat ook nog via de Onderstraat. Parkeren zal ofwel gebeuren op het midenplein op het eerste deel van de Markt, met ruimte voor terrassen en groen langs de zijkanten. Het tweede deel van de Markt, richting gemeentehuis, wordt in dat geval een evenementenplein met verplaatsbare zitbanken.





Suggesties inwoners

Andere mogelijkheid is dat de rijweg in het eerste deel van de Markt midden het plein komt te liggen, met daarrond parkeerplaatsen. Bij het derde voorstel wordt met verschillende niveaus gespeeld aan de kant van de fontein en is er ook plaats voor een promenade met terrassen en groen langs de zijkanten. Inwoners kunnen de drie voorstellen op zaterdag 16 juni tussen 10 en 12.30 uur bekijken in het administratief centrum. "Iedereen kan er laten weten welke ontwerptekening hij of zij het beste vindt en wat men nog zou verbeteren", aldus de burgemeester. De bezoekers kunnen die dag ook praten met de ontwerpers om meer inzicht te krijgen in de voorliggende ontwerpen.