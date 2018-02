Dirk Martens (54) opnieuw lijsttrekker voor CD&V 01 februari 2018

Huidig schepen Dirk Martens (CD&V) zal ook bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in oktober lijsttrekker zijn voor zijn partij in Gavere. De rest van de plaatsen moet nog verdeeld en bepaald worden.





"We zijn volop naar de verkiezingen van oktober aan het toewerken", laat CD&V-voorzitter Steffi Beyaert weten. "Onze lijst zal een mix worden van nieuwe en ervaren kandidaten. Met Dirk hebben we net als in 2012 een sterke lijsttrekker. Hij heeft de voorbije jaren als schepen hard gewerkt en heeft met visie en gedrevenheid onze gemeente mee bestuurd." Martens zelf deelt op zijn beurt mee dat zijn partij opnieuw de ambitie heeft om deel te nemen aan het beleid. "Het werk is immers niet af en er wachten nog heel wat uitdagingen. Wij beloven geen luchtkastelen, maar willen stap voor stap vooruit gaan om de levenskwaliteit in onze gemeente te verbeteren", aldus Martens. "Dit op het vlak van onder meer mobiliteit, fiets- en voetpaden, een gezonde leefomgeving, sociaal beleid, ondersteuning van verenigingen, betaalbaar wonen, onderwijs en het voorzien van de noodzakelijke sportinfrastructuur." (TVR)