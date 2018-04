Dikkelvenne vicekampioen na zege in overbodige match SC Dikkelvenne E. Wervik 3-2 30 april 2018

02u38 0 Gavere Met een fel gewijzigd elftal pakte Dikkelvenne deze overbodige slotmatch van het seizoen aan. De punten bleven aan de Hofkouter. De thuisploeg liep voor de rust drie doelpunten uit. In het tweede deel van de tweede helft bracht Wervik de spanning terug.

Deze voormiddag wordt de eindronde die twee extra stijgers naar tweede amateurklasse moet aanduiden in Brussel geloot. In het vooruitzicht van die nacompetitie liet trainer David Gevaert heel wat spelers rusten. Gilles Van Eecke, Jelle Belmans, Michiel Delaruelle en Robin Martens zaten niet in de selectie. Enzo Neve en Yannick Euvrard begonnen op de bank. Zo stonden Loic Gevaert, de broers Gaëtan en Gianni Desmet, Jorge Correia Araujo, Mathieu Voet en Jeffrey Vanhuffel aan de aftrap. Voor enkelen onder hen hun debuut in het nationale voetbal.





Ondanks al die wijzigingen had de thuisploeg bij de rust de punten al op zak. Na samenspel met topschutter Betremieux opende Voet de score. Zowel Clinckemaillie als Gevaert vergaten het verschil verder op te drijven. Toen Betremieux opnieuw in de rol van aangever kroop, kon Correia de geel-blauwe bonus verdubbelen. Deze laatste zorgde voor de assist bij de 3-0 van Gevaert. Intussen stonden de bezoekers met tien. Na natrappen op Jabar werd Van Den Bogaerde uitgesloten.





Tijdens de rust bleef Betremieux in de kleedkamer. Junior Van Damme viel in. Dikkelvenne werd een stuk nonchalanter. Toch duurde het tot zestien minuten voor affluiten voor Wervik van die nonchalance gebruik kon maken. Verstraete milderde. Na balverlies van centrale verdediger Pollet lukte Woodruff de aansluitingstreffer. De 3-2 bleef op het bord. Dankzij deze overwinning sluit Dikkelvenne haar derde seizoen in het nationale voetbal als tweede af. Voor de derde keer kan geel-blauw via de eindronde de promotie naar tweede amateurklasse afdwingen. Deze voormiddag, tussen 11 en 12 uur, wordt in het bondsgebouw in Brussel geloot. Uit de A-reeks liggen ook Eppegem, Wingene en Wetteren in de trommel. In de B-reeks werd Heur-Tongeren gisteren kampioen. Wellen, Termien, Diegem en Leopoldsburg veroverden een ticket voor de eindronde. teur aan.





Dikkelvenne: De Boel, Pollet, Voet, Gaëtan Desmet, Clinckemaillie, Correia Araujo, Jabar (72' Neve), Betremieux (46' Van Damme), Vanhuffel, Gevaert, Gianni Desmet (64' Euvrard).





Wervik: Descamps, Fleurman, Scheldeman, Bouchart (46' Znagui), Dutoit (68' Woodruff), Vandeputte, Calu, Verstraete, Van Den Bogaerde, Popelier, Dewinter (75' Gekiere).





Doelpunten: 22' Voet (1-0), 38' Correai Araujo (2-0), 44' Gevaert (3-0), 74' Verstraete (3-1), 85' Woodruff (3-2).





Rood: 40' Van Den Bogaerde.





Ref: Torbeyns. (FHN)