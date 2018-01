Dieven hebben geen sleutels nodig om auto te stelen 02u43 0 Foto Ronny De Coster "Sleutels hadden ze blijkaar niet nodig om mijn auto te stelen", toont Dirk beduusd. Gavere "Hoe konden nachtelijke dieven geruisloos en zonder sleutels vertrekken met mijn auto die op de oprit van mijn woning geparkeerd stond?" vraagt Dirk De Bruycker uit Baaigem zich af. Volgens zijn garagist hebben de dieven een takelwagen gebruikt.

De grijze Peugeot 308 GT van Dirk stond in de nacht van zondag op maandag zoals elke nacht geparkeerd op de oprit van zijn woning aan de Hundelgemsesteenweg in Baaigem. "Mijn vrouw heeft de diefstal 's ochtends opgemerkt. Toen ze met haar auto wou vertrekken, zag ze plots dat die van mij er niet meer stond", begint Dirk De Bruycker te vertellen. "Ik ben direct gaan zoeken naar mijn autosleutels. En die vond ik netjes op de plaats waar ik ze de avond voordien had gelegd. Ook de reservesleutels heb ik nog. Er is ook niet ingebroken. Gelukkig, maar hoe hebben ze mijn auto dan kunnen starten?" vraagt De Bruycker zich af.





Zijn garagehouder is formeel: een Peugeot 308 krijgt je zonder de sleutels niet aan de praat. "Volgens de garagist hebben ze mijn auto opgehesen en op een takelwagen geladen. Maar dat hadden we dan toch gemerkt?





Ik las op het internet dat er bendes zijn die het signaal van je autosleutel oppikken en dan opslaan. Misschien werd ik vooraf wel gevolgd? Mijn auto is net drie jaar en ook pas niet meer omnium verzekerd. Hij heeft nog maar dertigduizend kilometer op de teller", aldus Dirk.





Hij hoopt alsnog dat er iemand opduikt met een tip die kan leiden naar de dader(s) van de diefstal. (DCRB)