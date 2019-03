Defensie en hulpdiensten simuleren vliegtuigcrash in Semmerzake Ronny De Coster

17 maart 2019

12u31 1 Gavere Op en rond de militaire site van het Air Traffic Control Centre aan de Ten Edestraat in Semmerzake simuleren de brandweer, politie een reddingsactie na een vliegtuigcrash.

De multidisciplinaire noodplanningsoefening vindt dinsdagnamiddag plaats en zet in scène dat een burgervliegtuig van het type Merlin met verschillende passagiers aan boord is neergestort in de buurt van het militair terrein rond de radar. Bij deze crash wordt onder meer gesimuleerd dat schadelijke stoffen zijn vrijgekomen, waarna de hulpdiensten optreden. De gemeente Gavere activeert het gemeentelijk coördinatiecomité om alle hulpverlening vlot te kunnen coördineren.

De oefening vindt plaats op initiatief van de brandweer Zone Centrum Gent. Een operationele commandopost met personeel van Defensie, brandweer en lokale politie wordt er ontplooid. Als gevolg van de actie is enige verkeershinder in de buurt van het militair domein mogelijk.