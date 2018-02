Davidsfonds leert whisky proeven 14 februari 2018

Davidsfonds Gavere organiseert vrijdag vanaf 20 uur een whiskyproeverij in 't Senter, Markt 43 in Gavere.





Leden betalen 20 euro, niet-leden 30 euro.





Inschrijven kan op het nummer 09/384.20.89 of via davidsfonds.gavere@gmail.com.





(TVR)