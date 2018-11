Dader vampiermoord ook in beroep geïnterneerd Jeffrey Dujardin

13 november 2018

10u52 0 Gavere In de zaak rond de vampiermoord heeft de dader Kris V.M. in beroep een bevestiging gekregen van zijn internering voor de moord op zijn partner. De man had zijn vriendin onthoofd. “De feiten speelden zich af tijdens een psychotische periode. Tot op heden heeft hij nog een geestesstoornis”, zegt het Gentse hof van beroep.

Het Gentse hof van beroep besliste vandaag dat de vampierdoder Kris V.M. geïnterneerd wordt, een bevestiging van de uitspraak in eerste aanleg.



“Ik heb een vampier gedood.” Dat zou Kris V.M. op 13 januari 2014 geroepen hebben naar zijn ouders, terwijl hij in een kamerjas en met bloed aan zijn handen voor de deur stond. De vampier, dat was Stephanie Reybroeck, de vriendin van V.M. De Vurstenaar wurgde haar, naar eigen zeggen tijdens een psychose. V.M. onthoofdde zijn vriendin ook: “Zo moet dat bij vampieren”.

“Gepleegd in psychotische periode”

Er bleven veel vragen rond de veronderstelde psychose. Volgens het openbaar ministerie en de burgerlijke partij was die geveinsd. “Deze man heeft geen schuldinzicht”, zei het openbaar ministerie dat 30 jaar cel vorderde. Het hof sprak dit tegen in hun arrest, “Om 20.05 stuurde het slachtoffer nog een email naar haar moeder dat alles rustig was. De feiten waren een volledige verrassing voor iedereen. Ze zijn gepleegd in een psychotische periode en waren niet geveinsd.”

“Totaal ongeloofwaardig”

Anderhalf jaar eerder in 2012 was de man al eens opgenomen in het ziekenhuis. Hij had klachten van paranoia. In januari 2014 kreeg de man er naar eigen zeggen opnieuw last van. Die avond ging hij wel nog rustig slapen, tot hij werd gewekt door stemmen. ”Je moet de wereld redden, haast u, haast u!”, zegden ze. Volgens zijn verhaal verstikte hij eerst zijn vriendin en sleepte hij haar dan naar de keuken. Daar sneed hij haar hoofd af en zette het in de afwasbak.

Volgens advocaat Filip Van Hende, die de familie van het slachtoffer bijstond, klopte het verhaal van de psychose niet. “Niets is wat het lijkt en het is niet omdat iets bizar is, dat het ziek is.” Volgens Van Hende kende Kris V.M. ‘de truc van de foor’ door zijn eerdere psychose. “Hij kende de vragen die zouden worden gesteld en alle symptomen... Hij maakt het alsmaar erger, en dat maakt mij argwanend.”

Volgens Van Hende is er die nacht een ruzie geweest, een gevecht door het huis met fatale afloop. Daarvan getuigen de talrijke bloedspatten en de verwondingen aan het hoofd. Het hof sprak zich hier ook over uit bij het arrest, “Er werden geen duidelijke eenduidige sporen van een voorafgaande vechtpartij teruggevonden”, zei de voorzitter.

Grondig onderzocht

Volgens de advocaten van de beklaagde is de zaak duidelijk. “Dit is een zaak die uiterst grondig onderzocht is”, zei meester De Schepper. “Er waren genoeg tekenen van psychose. De week voor de feiten was Kris enorm afwezig. Zelfs Stephanie vond dit verdacht en mailde meermaals naar hun dokter, dat hij niet in orde was. Mijn cliënt liegt niet. Hij leefde duidelijk in een andere wereld. De avond na de feiten viel hij direct in slaap in zijn cel, want hij had de wereld gered.” Ook meester Mussche pikte hierop in. “Naast Stephanie is hij zelf ook een slachtoffer, van zijn ziekte. Het zijn gruwelijke feiten gepleegd door een zachtaardige man.”

De vader van Stephanie, Chris, gaf aan het einde van de behandeling in beroep een emotioneel pleidooi. “Wat wij hebben meegemaakt, dat kan je niet bedenken. Wie moeten we nog geloven? Er worden zoveel leugens verteld hier. De bewijzen staan op papier. Ik ken het dossier zeer goed.”

Kris V.M. kon weinig verklaren in beroep. “Ik herinner me weinig, ze vocht niet terug. Ik sleurde ze levenloos mee naar de keuken.”