Coldplay en Bruce Springsteen verjagen stress uit varkensstallen van Breydel Gaverse vleeswarenfabrikant kweekt dieren voortaan zelf bij artisanale landbouwers Ronny De Coster

26 maart 2019

21u14 0 Gavere De Gaverse vleeswarenfabrikant Breydel voert een drastische koerswijziging door: het bedrijf zet al zijn bestaande vleesleveranciers aan de deur en koopt alleen nog varkens bij drie landbouwers die ze kweken op een gezonde manier met oog voor het dierenwelzijn. “En die gaan daar ver in: in hun stallen en in de vrachtwagens luisteren de varkens zelfs naar muziek. Gelukkige en gezonde dieren leveren beter en smakelijker vlees”, gelooft Ivan De Keyser.

“We ondervinden dat er in de vleessector een enorme polarisatie bezig is: aan de ene kant heb je heel grote organisaties, die heel exportgericht zijn. Die mastodonten verbouwen zelf veevoeders, kweken massaal veel dieren, beheren zelf hun slachthuizen, vleesversnijderijen en vleeswarenfabrieken. Die grote spelers beheersen almaar meer de markt. Aan de andere kant heb je de kleine hoeveslagers onder de kerktoren, die een beter verhaal willen brengen. Als middelgroot bedrijf stonden wij tot vandaag tussen die twee in. Ik vond echter dat wij met ons product Breydel meer thuishoren in het artisanale kamp, omdat we daar beter ons eigen verhaal kunnen schrijven”, zegt Ivan De Keyser, zaakvoerder van het Gaverse vleesbedrijf.

Nog drie vleesleveranciers

De Keyser nam een drastische beslissing: hij zegde de contracten met al zijn vleesleveranciers op en gaat nu in zee met drie andere partners. “Het zijn lokale landbouwers die op een diervriendelijke manier varkens kweken. Dat begint al bij het voedsel dat de dieren eten: een groot deel komt uit nevenstromen uit de productie van voedsel voor de mens. De dieren leven in grotere stallen en daar klinkt muziek: songs van onder meer Coldplay en Bruce Springsteen galmen door de luidsprekers. Diezelfde muziek speelt ook in de vrachtwagen die de varkens naar het slachthuis brengen. Dat maakt de dieren rustiger. Varkens zijn heel stressgevoelige dieren. Gezonde, gelukkige dieren leveren beter vlees. Dat is geen sprookje”, benadrukt Ivan.

Minder transport

De drie landbouwbedrijven die de Breydel-varkens kweken, bevinden zich in een straal van 25 kilometer rond Gavere. “Dat maakt alvast ook dat er minder transport gebeurt, wat goed is voor het milieu en ons toelaat om rendabeler te werken”, legt de zaakvoerder uit. Hij maakt zich sterk dat zijn duurzaam model ook een beter inkomen garandeert aan de deelnemende landbouwers.